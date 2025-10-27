Patrulla Madrid е гражданска група, базирана в Мадрид, която наблюдава и разкрива публично заподозрени за джебчийство в центъра на испанската столица. Групата, която се развива предимно в Instagram, публикува снимките на три българки: Николинка, Странка и Александра.Те са обвинени за грабежи в автобуси, магазини и метрото. Текстът към публикацията е преведен на испански, английски, италиански език и гласи, че става въпрос за "голямата банда джебчии в Европа“. "Жени от българската мафия крадат в магазини, автобуси и метрото".