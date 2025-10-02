Сподели close
Нова вълна от лошо време вече засяга Западна Гърция и се очаква да се разшири днес и утре в цялата страна, носейки силни валежи, бури, локални градушки, силни ветрове и леко понижение на температурите, предава Кathimerini.

Днес (2 октомвр) всички училища, както и общинските детски градини на остров Закинтос, ще останат затворени съгласно решение на общината.

Общините и компетентните органи са призовани да останат в оперативна готовност след заседанието на Комисията за оценка на риска от лошо време.

Генералният секретариат за гражданска защита препоръчва на гражданите да бъдат особено внимателни и да вземат мерки за самозащита от опасностите, произтичащи от тежките метеорологични явления.

Лошото време започна снощи, като силни бури засегнаха островите на Юни, в резултат на което бе активиран номер 112, призоваващ жителите да бъдат особено внимателни, а също така бе изпратено съобщение до жителите на Ахайя, Илия и Месения.