Бурята започна през нощта на 27 декември от север, с много силни ветрове, като за по-голямата част от Швеция бяха издадени жълти и оранжеви предупреждения за времето, според местния портал Expressen.
"Вятърът ще продължи да се усилва и скоро ще имаме поривисти ветрове в районите, където са издадени оранжеви предупреждения. Най-висока сила ще бъде следобед, докато ще се успокои малко през вечерта и нощта“, предупреди метеорологът Кьел Лунд.
Бурята ''Йоханес'' удари Швеция, над 40 000 домакинства останаха без ток
