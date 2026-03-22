''Невярно: Разпространяват се слухове, че иранският режим наскоро е свалил американски изтребител F-15 над Иран. Вярно: По време на операция ''Епична ярост“ американските сили са извършили над 8000 бойни полета. Иран не е свалил нито един американски изтребител'', се казва в изявление, публикувано на уебсайта на CENTCOM.
На 22 март иранската армия обяви, че изтребител F-15 е бил атакуван и унищожен близо до остров Ормуз край южното крайбрежие на републиката.
По-рано през деня CNN, цитирайки представители на отбраната на САЩ, съобщи, че F-35 е бил принуден да извърши аварийно кацане в американска база, след като е бил ударен по време на мисия. Пилотът е оцелял и се води разследване.
''Самолетът се приземи безопасно и пилотът е в стабилно състояние'', потвърждава говорителят на Централното командване на САЩ, капитан Тим Хокинс, допълвайки: ''Иинцидент се разследва''.
CENTCOM: Иран не е свалил американски изтребител F-15
