снимки на горящи кораби и складови съоръжения – резултат от засилените вчера атаки на Иран срещу енергийни обекти в Близкия изток", пише Sky News.
Според местни служители по сигурността, при един от инцидентите две танкери с гориво в иракски води са били ударени от ирански лодки, натоварени с експлозиви.
Оттогава петролните пристанища на страната са затворени.
Атаките засенчиха новината за рекордно освобождаване на глобални петролни запаси, за да се запълни празнината, оставена от ефективното затваряне на морския път през Ормузкия проток от страна на Иран.
Пазарните анализатори смятат, че това е още едно доказателство, че войната може би не е далеч от края си, както твърди Доналд Тръмп.
Цената на суровия петрол сорт Brent в момента е с над 6% по-висока – 98 долара за барел при нестабилна търговия.
В понеделник тя достигна пиковата си стойност от 118 долара.
Перспективите ще зависят не само от момента на края на войната, но и от скоростта, с която енергийният сектор в Близкия изток ще успее да се възстанови.
Справедливо е да се каже, че това ще отнеме месеци, независимо кога ще приключат боевете.
Цената на петрола отново скочи
