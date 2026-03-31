Средната цена, която американците плащат за бензин, достигна 4 долара за галон във вторник, което е най-високото ниво от 2022 г. насам, предава CNN.

Средните цени на бензиностанциите сега са по-високи, отколкото по всяко друго време по време на двата мандата на президента Доналд Тръмп.

Цените на бензина скочиха от началото на войната в Близкия изток, като се повишиха с около 1 долар за галон през последния месец.