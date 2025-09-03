ЗАРЕЖДАНЕ...
Цените на горивата в Турция скачат тази нощ
Колебанията в цените на суровия петрол сорт Brent продължават да оказват влияние върху пазара на горива, пише Нaberler.com.
Суровият петрол Brent се търгува на цена от 68,93 долара, което е спад от 0,30%, и е загубил приблизително 8% от стойността си от началото на годината. Тази нестабилност на международните пазари се отразява на цените на бензиностанциите в Турция, било то чрез повишения на цените или отстъпки.
Цената ни дизела се повишава с 2.05 лири
Според последните развития, очаква се цените на дизела да се повишат с 2,05 лири за литър, считано от полунощ тази вечер. Цените на бензина в момента не са променени.
Според текущите цени, дизелът, който в момента се продава на средна цена от 52,21 лири в Истанбул, ще се повиши до 54,26 лири след увеличението на цената. Цените на бензина ще останат непроменени на 52,89 лири в Истанбул, 53,68 лири в Анкара и 54 лири в Измир.
Текущи цени
Истанбул (европейска страна)
Бензин 52,89 TL
Дизел: 52,19 лири
Пропан-бутан: 26,51 лири
Истанбул (Анадолска страна)
Бензин: 52,69 турски лири
Дизел: 52.03 TL
Пропан-бутан: 25,88 лири
Анкара
Бензин: 53,68 TL
Дизел: 53,15 лири
Пропан-бутан: 26,40 лири
Измир
Бензин: 54,00 TL
Дизел: 43,48 лири
Пропан-бутан: 26,33 лири
Адана
Бензин: 54,56 TL
Дизел: 54.06 TL
Пропан-бутан: 26,89 лири
Цените на петрола се определят от много фактори, включително баланса между търсенето и предлагането, глобалните икономически перспективи, решенията за производство от страните от ОПЕК+ и геополитическите развития. Колебанията в обменния курс на долара също играят съществена роля за въздействието на тези цени върху вътрешния пазар.
