На 11 ноември цените на петрола паднаха на азиатските борси, тъй като опасенията от излишък на предлагането надделяха над несигурността относно влиянието на санкциите на САЩ върху руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", предаваФючърсите на петрола сорта Brent спаднаха с 12 цента, или 0,2%, до 63,94 долара за барел. Американският петрол West Texas Intermediate струва 59,99 долара за барел – с 14 цента, или 0,2%, по-малко.Агенцията отбелязва, че и двата показателя са се повишили с около 40 цента вчера.Въпреки че напредъкът в посока възстановяване на работата на правителството като цяло подкрепи пазарите, опасенията от излишък на предлагането на суров петрол задържат цените."Тъй като производството на ОПЕК продължава да нараства, световният баланс на петрола става все по-мечи от страна на предлагането, а търсенето продължава да спада на фона на забавянето на икономическия растеж в основните страни потребители“, се посочва в бележка на анализатори от консултантската фирма Ritterbusch and Associates.По-рано този месец ОПЕК+ се съгласи да увеличи целевите показатели за добив за декември с 137 000 барела на ден, както и през октомври и ноември.В същото време групата се съгласи да спре увеличаването на добива през първото тримесечие на следващата година.