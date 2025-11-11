Reuters.
Фючърсите на петрола сорта Brent спаднаха с 12 цента, или 0,2%, до 63,94 долара за барел. Американският петрол West Texas Intermediate струва 59,99 долара за барел – с 14 цента, или 0,2%, по-малко.
Агенцията отбелязва, че и двата показателя са се повишили с около 40 цента вчера.
Въпреки че напредъкът в посока възстановяване на работата на правителството като цяло подкрепи пазарите, опасенията от излишък на предлагането на суров петрол задържат цените.
"Тъй като производството на ОПЕК продължава да нараства, световният баланс на петрола става все по-мечи от страна на предлагането, а търсенето продължава да спада на фона на забавянето на икономическия растеж в основните страни потребители“, се посочва в бележка на анализатори от консултантската фирма Ritterbusch and Associates.
По-рано този месец ОПЕК+ се съгласи да увеличи целевите показатели за добив за декември с 137 000 барела на ден, както и през октомври и ноември.
В същото време групата се съгласи да спре увеличаването на добива през първото тримесечие на следващата година.
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
©
Още по темата
/
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциите за енергийни доставки от Русия
09.11
Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година
19.09
Тръмп заплаши Русия със 100 процентни "вторични мита", ако не постигне сделка с Украйна в рамките на 50 дни
14.07
ЕС одобри 17-ия пакет от санкции срещу Русия, насочени към близо 200 кораба от "сенчестия флот" на Москва
20.05
Великобритания обяви най-големия пакет от санкции срещу Русия от 2022 г. насам, санкциониран е и Роман Троценко
24.02
Още от категорията
/
Наводнения в Гърция заради проливните дъждове: Жителите описват количеството вода като "безпрецедентно"
11:39
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11:36
"Мордор" — но наяве: Паркът в Нова Зеландия, където е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Земетресение от 4.9 по Рихтер разтърси Западна Турция
21:02 / 10.11.2025
Никола Саркози: Никога не съм имал намерение да искам финансиране...
16:38 / 10.11.2025
Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дез...
16:39 / 10.11.2025
Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес
15:11 / 10.11.2025
Парижкият съд решава дали Никола Саркози може да напусне затвора
11:00 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.