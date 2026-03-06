Reuters.
Към 6:40 часа българско време фючърсите на петрола от сорта Brent поевтиняха с 95 цента, или с 1,1% - до 84,46 долара за барел. West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 1,08 долара, или с 1,3% - до 79,93 долара.
Въпреки това динамиката е нестабилна. Според информация на investing, вече в 10:40 часа българско време петролът отново започна да поскъпва: Brent добави 20 цента, а WTI - 40.
По резултатите от седмицата и двата сорта отбелязаха най-голям ръст от момента на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Brent поскъпна с 16,4%, а WTI се повиши с 19,2%.
Резкият ръст на цените настъпи след началото на войната между САЩ и Израел, от една страна, и Иран – от друга. Това спря движението на танкерите през Ормузкия проток, по който обикновено се транспортира около една пета от световните дневни доставки на петрол.
Цените на петрола реагират нееднозначно на политиката на Тръмп
