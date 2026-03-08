Х.
Наред с кадрите от унищожаването на превозно средство, за което се смята, че принадлежи на иранските военни, CENTCOM цитира думите на шефа на Пентагона Пийт Хегсет в публикацията в X:
''Ако убиете американци, ако заплашвате американци където и да е по земята, ще ви преследваме без извинение или колебание и ще ви убием''.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакуваща цели в Израел. Американските цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Многобройни удари по Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.
Централното командване на САЩ публикува нови кадри от атаки по военни цели в Иран
©
"If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation and we will kill you." - Secretary of War Pete Hegseth pic.twitter.com/l0jkXxI74y— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026
Още по темата
/
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
16:47
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
16:22
Полк. Славчо Велков: В момента не сме цел на удари, но изказвания за член 5 на НАТО могат да ни припознаят погрешно
09:26
Още от категорията
/
Експерт по сигурността: Целите на САЩ и Израел не са постигнати, конфликтът може да продължи още няколко седмици
07.03
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.