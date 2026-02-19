Sky News.
"С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за неправомерно поведение при изпълнение на публични задължения.
Това, което следва сега, е пълният, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос да бъде разследван по подходящ начин и от подходящите власти.
В това, както съм заявявал и преди, те имат нашата пълна и искрена подкрепа и съдействие.
Нека да заявя ясно: законът трябва да следва своя ход. Докато този процес продължава, не би било правилно от моя страна да коментирам по-нататък този въпрос.
Междувременно, моето семейство и аз ще продължим да изпълняваме нашите задължения и да служим на всички вас.
Британската медия допуска, че въпреки че съдилищата в Обединеното кралство официално действат от името на короната (оттук и името "Кралска прокуратура“ ), се разбира, че нито кралят, нито Бъкингамският дворец са били информирани предварително за ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор.
Андрю винаги е отричал обвиненията в неправомерно поведение във връзка с Джефри Епстийн.
Чарлз III коментира ареста на Андрю
