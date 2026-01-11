Sky News.
Полицията съобщи, че сблъсъкът е станал в Болтън в ранните часове на сутринта.
Шофьорите на две превозни средства, както и пътник в една от колите, са загинали на място, според полицията. Останалите петима ранени пътници са транспортирани в местни болница.
Четирима души загинаха, а петима бяха ранени при сблъсък между два автомобила в Англия
