Skai TV.
Гръцки спасители са открили днес телата на четирима души, 3-ма от които бяха обявени за издирване от местните власти по-рано през деня.
Според канала, издирването на тримата алпинисти, пристигнали от Атина и опитващи се да изкачат билото на Вардусия, е завършило трагично: те са били открити в безсъзнание под снега. С тях е открито и тялото на жена, за която се твърди, че е била спътница на един от алпинистите.
Връзката с тримата алпинисти е прекъсната на 25 декември. Веднага е започната мащабна издирвателна операция, довела до откриването на колата им в района на Атанасиос Диакос, откъдето вероятно са започнали прехода си в планината.
След това спасителите откриват следи от изчезналите алпинисти, за които се смята, че са попаднали под лавина. За търсене на алпинистите под снега са използвани термовизионни камери и дронове. С тяхна помощ са открити телата на туристите.
Четирима туристи загинаха при лавина в Гърция
©
Още по темата
/
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
23.12
Още от категорията
/
Ескалация на напрежението в Солун, след като фермерите тръгнаха с трактори към полицейския кордон
05.12
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат оставката на президента Клаудия Шейнбаум
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотит...
22:43 / 25.12.2025
National Security Archive: Путин разказва на Буш-младши за разпад...
12:35 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.