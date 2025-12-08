Техномилиардерът Илон Мъск отново предизвика политически скандал, като реагира остро на глобата от 120 млн. евро, наложена от Европейския съюз на неговата платформа X за нарушение на Закона за цифровите услуги (DSA).В X той препубликува публикация от анонимен акаунт, в която флагът на ЕС "се спуска“, разкривайки флаг със свастика. Под снимката има надпис "The Fourth Reich“ ("Четвъртият райх“). Мъск добави кратък коментар: "pretty much“ ("почти точно“)По-рано социалната мрежа Х (по-рано Twitter), която принадлежи на американския милиардер Илон Мъск бе глобена от Европейската комисия.Според ЕС, компанията на Мъск грубо е пренебрегнала ключовите изисквания на DSA относно модерацията на съдържанието и прозрачността на работата на платформата. Самият Маск нарича глобата политически мотивирана и обвинява Брюксел в "сериозно ограничаване на свободата на словото".