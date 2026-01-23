Еuronews.
Наводненията засегнаха както градовете, така и селските райони, а ключовата инфраструктура претърпя тежки щети. Няколко главни пътища останаха затворени.
Тоде заяви, че ще отнеме дни, за да се оцени пълното икономическо въздействие на циклона "Хари" в Сардиния. Някои щети все още не са видими, особено в пристанищата, пътищата и крайбрежните райони.
Плажовете, опустошени от бедствието, ще се нуждаят от внимателна оценка и възстановяване, преди да бъдат оценени окончателно щетите.
Циклон опустоши Южна Италия, щетите са в размер на стотици милиони евро
