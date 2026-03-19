Прогнозите предвиждат, че циклонът "Нарел" ще остане буря от категория 5 през нощта, преди да достигне Австралия като буря от категория 4 утре сутринта, с тежки последици, съобщиАвстралийското бюро по метеорология издаде официално предупреждение за източните части на Северната територия, включително Грут Ейлънд.Издадено е и предупреждение за наводнение поради очакваните обилни валежи, които биха могли да доведат до покачване на нивото на местните потоци и реки, включително в райони, които вече са наводнени.Стотици жители са евакуирани преди пристигането на циклона.