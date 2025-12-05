The Independent.
Сривът засегна голяма част от интернет потребителите по света: X, по-рано известен като Twitter, Substack, Canva и други уебсайтове не функционираха . Това включва и Down Detector, уебсайт за проследяване, който показва сривове по целия свят.
Някои сайтове, които се оказаха засегнати от голяма прекъсване на работата миналия месец, не бяха засегнати сега, като британската медия допуска, че са станали по-малко зависими от Cloudflare, в това число и ChatGPT.
Проблемите възникват само две седмици и половина, след като Cloudflare беше засегнат от сериозни проблеми, които го оставиха офлайн в продължение на часове.
Компанията предлага уеб инфраструктурни услуги, които захранват едни от най-големите уебсайтове в света.
Cloudflare се срина: Множество сайтове по света бяха засегнати
