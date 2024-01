Декстър Скот, най-малкият син на Мартин Лутър Кинг младши, почина на 62-годишна възраст

© Декстър Скот Кинг, най-малкият син на защитника на правата на човека Мартин Лутър Кинг младши, почина на 63 години след битка с рак на простатата, предаде CNN.



King Center в Атланта, Джорджия, на който Декстър Кинг беше президент, обяви, че той е починал в дома си в Малибу, Калифорния.



Съпругата му Леа Вебер Кинг заяви, че той е починал "спокойно в съня си".



Декстър Кинг е само на 7 години, когато баща му е убит през април 1968 г., докато подкрепя стачкуващи санитарни работници в Мемфис, Тенеси.



Декстър Кинг описва въздействието, което убийството на баща му е оказало върху детството му и останалата част от живота му, в мемоарите си от 2004 г. Growing Up King: An Intimate Memoir.



Освен че продължава дейността на баща си в областта на гражданските права, Декстър е веган и защитник на правата на животните през целия си живот. В интервю за The Vegetarian Times през 1995 г. той заявява, че начинът му на хранене е продължение на убежденията му за ненасилие. "Има връзка между начина, по който живееш, и начина, по който се отнасяш към другите", споделя той пред списанието. "Това започва от самия човек."