Ден на национален траур в Португалия след инцидента с трамвай в Лисабон
"Фокус" припомня, че вчера дерайлира известия фуникуляр "Elevador da Glória“ в центъра на Лисабон. Властите съобщават, че жертвите към този момент са 15, а ранените близо 20 души.
Премиерът Луис Монтенегро заяви, че е отменил дневния си ред за днес.
"Това е трагичен ден за нашия град... Лисабон е в траур, това е трагичен, трагичен инцидент“, каза още кметът.
Все още нямаме официално потвърждение за причината за катастрофата. Очевидец обаче е казал пред SIC, че трамваят се е ударил в сграда, докато се е движил по стръмната улица "с пълна скорост“.
