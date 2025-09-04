Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ден на национален траур в Португалия след инцидента с трамвай в Лисабон вчера. 

"Фокус" припомня, че вчера дерайлира известия фуникуляр "Elevador da Glória“ в центъра на Лисабон. Властите съобщават, че жертвите към този момент са 15, а ранените близо 20 души. 

Премиерът Луис Монтенегро заяви, че е отменил дневния си ред за днес. 

"Това е трагичен ден за нашия град... Лисабон е в траур, това е трагичен, трагичен инцидент“, каза още кметът. 

Все още нямаме официално потвърждение за причината за катастрофата. Очевидец обаче е казал пред SIC, че трамваят се е ударил в сграда, докато се е движил по стръмната улица "с пълна скорост“.