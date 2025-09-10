Al Jazeera.
Анис ал-Асбахи, говорител на Министерството на здравеопазването на Йемен, и военният говорител на хусите Яхя Сари потвърдиха ударите в сряда.
Жителите на Сана съобщиха пред агенция Reuter, че атаката е била срещу скривалище между две планини, което се използва от хусите като щаб за командване и контрол. Размерът на евентуалните щети от атаката все още е неясен.
Междувременно Йеменската нефтена и газова корпорация заяви, че израелски самолети са насочили ударите си към медицински пункт на улица "Ал-Ситин“ в Сана.
