Пресслужбата на Елисейския дворец съобщи за това днес.
''Държавният глава прие [оставката], приветствайки този акт на отговорност във време, когато най-големият музей в света се нуждае от уверение и нов, силен тласък за завършване на основни мерки за сигурност, модернизация и проекта ''Лувър: Нов ренесанс'', се казва в изявлението.
Макрон благодари на Кар за нейните ''дейности и всеотдайност през последните години''. Той също така изрази желанието си да ѝ повери ''мисия, в рамките на френското председателство на Г-7, която да насърчава сътрудничеството между водещите музеи на съответните страни“.
Френският президент назначи Лоранс де Кар за директор на музея през 2021 г.
