Единствената камера, наблюдаваща външната стена на Лувъра, където са нахлули крадците, е била насочена далеч от балкона на първия етаж, който е водил към Галерията на Аполон, където са били съхранявани бижутата.
Министри дадоха пресконференции и интервюта и отрекоха пропуските в сигурността, но де Кар призна, че Лувърът е бил "победен".
Думите ѝ дадоха изключителен поглед върху трудността при осигуряването на сигурността на най-посещавания музей в света.
Тя добави, че системата за видеонаблюдението извън Лувъра е "много незадоволителна". Въпреки огромния брой посетители на музея - 8,7 милиона само миналата година - инвестициите в сигурността не са достатъчни.
Директорът на музея сподели, че се надява работата по подобряването на сигурността да започне в началото на 2026 г. Очаква се обаче това да бъде предизвикателство, предвид остарялата инфраструктура на някогашния кралски дворец.
Някои от сенаторите, с които се е сблъскала на изслушването в сряда, изразили недоверие към охраната на Лувъра, питайки защо има само една камера - на външната стена, обърната към реката - и защо тя е насочена в грешната посока.
Де Кар заяви пред сенаторите, че от известно време е изразявала загриженост за състоянието на Лувъра. Някои от проблемите на музея, които тя повдигна на изслушването, включваха и съкращенията на персонала, отговарящи за наблюдението и сигурността през последното десетилетие и разпадащата се инфраструктура, която не може да се справи с най-новото поколение видеооборудване.
Същевременно тя похвали охранителите, които според нея са действали бързо, за да евакуират сградата веднага щом са разбрали за проникване, но призна: "Не забелязахме пристигането на крадците достатъчно рано... Слабостта на нашата периметърна защита е известна."
Музеят отвори отново врати в сряда, въпреки че галерията остана затворена.
Все още се издирва бандата от четирима души, които за по-малко от 10 минути миналата неделя сутринта нахлуха в един от най-известните музеи в света. Те откраднаха осем ценни бижута, включително диамантено-изумрудено колие, което император Наполеон е подарил на съпругата си.
