Доц. Момчил Дойчев: Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима
Войната в Украйна е продължение на войната на руския империализъм още от царско време и от съветско-комунистическо време. "През този период имаше три Гладомора – ленинския през 1920-1921 и сталинския през 30-те години на ХХ век, при който загинаха над 4 милиона само в Украйна. Днешните наследници на Сталин и Хитлер се опитват да продължат този Гладомор вече с Холодомор – унищожение чрез студ. Това е нова форма на Путински геноцид“, заяви доц. Дойчев.
Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима. Дори руското население става жертва на руската агресия, допълни той.
Доц. Дойчев отправи призив към българските политици ясно да дефинират своята позиция по отношение на войната в Украйна. "Да признаят, че режимът на Путин е престъпен и терористичен, да признаят, че войната на Русия срещу Украйна е форма на геноцид и не е в интерес нито на Европа, а още по-малко на България. Задължително е лидерите на политическите партии да излязат и да покажат ясно, че ние сме на страната на истината, на страната на жертвата на агресията, а не да стоим неутрални, в услуга на агресора. Крайно време е българските политици, българските политически партии и българските държавни институции да окажат необходимата помощ на Украйна. Всичко, което се прави, ще бъде в интерес и на нашето европейско бъдеще“, подчерта той.
