Хаменей не е бил виждан от иранците от избирането му в неделя, а първите му коментари бяха прочетени от телевизионен водещ в четвъртък.
Ирански служител посочи в сряда пред Reuters, че новоназначеният върховен лидер е леко ранен, но продължава да работи, след като държавната телевизия го описа като пострадал във войната.
"Мисля, че вероятно е (жив). Мисля, че е ранен, но мисля, че вероятно е жив в някаква форма, нали знаете", каза Тръмп в интервю за "Шоуто на Брайън Килмийд" по Fox News.
В първите си коментари Хаменей обеща да държи Ормузкия проток затворен и призова съседните страни да затворят американските бази на своя територия или да рискуват Иран да ги атакува.
САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори със собствени удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които са разположени американски бази.
С наближаването на две седмици от началото на войната, която взе много жертви и разтърси финансовите пазари, лидерите на Иран, Израел и САЩ изразиха неподчинение и обещаха да продължат да се борят.
