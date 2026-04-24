Американският президент Доналд Тръмп категорично отхвърли възможността да използва ядрено оръжие срещу Иран, предава CNN, цитирани от ФОКУС. На брифинг в Белия дом Тръмп беше попитан дали обмисля използването на ядрен арсенал във военните действия. "Не“, категорично заяви Тръмп и допълни: "Защо ме питате такива глупави въпроси? Защо да използвам ядрено оръжие? Иран вече е унищожен и без него“.

Президентът отказа да отговори и на въпроса колко дълго може да се проточи войната с Иран. "Не ме пришпорвайте“, заяви той, попитан да очертае график за край на военните действия.

"18 години бяхме във Виетнам, много, много години бяхме в Ирак. Не искам да намесвам и Втората световна война, но и там бяхме почти пет години“, допълни Тръмп.

Според него продължаващото примирие между САЩ и Иран е знак за желанието да бъде постигната сделка, която Техеран иска. "Но те отлагат, защото ние не знаем кой ръководи тази страна. Те знаят кой е техният лидер, но ние не знаем“, подчерта Доналд Тръмп.

"Аз не съм под напрежение за тази война. Иран е под напрежение, защото ако не започнат да изнасят петрола си цялата им петролна инфраструктура ще избухне“, отбеляза още американският президент.