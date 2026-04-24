Американският президент Доналд Тръмп категорично отхвърли възможността да използва ядрено оръжие срещу Иран, предава CNN, цитирани от ФОКУС. На брифинг в Белия дом Тръмп беше попитан дали обмисля използването на ядрен арсенал във военните действия. "Не“, категорично заяви Тръмп и допълни: "Защо ме питате такива глупави въпроси? Защо да използвам ядрено оръжие? Иран вече е унищожен и без него“.
Президентът отказа да отговори и на въпроса колко дълго може да се проточи войната с Иран. "Не ме пришпорвайте“, заяви той, попитан да очертае график за край на военните действия.
"18 години бяхме във Виетнам, много, много години бяхме в Ирак. Не искам да намесвам и Втората световна война, но и там бяхме почти пет години“, допълни Тръмп.
Според него продължаващото примирие между САЩ и Иран е знак за желанието да бъде постигната сделка, която Техеран иска. "Но те отлагат, защото ние не знаем кой ръководи тази страна. Те знаят кой е техният лидер, но ние не знаем“, подчерта Доналд Тръмп.
"Аз не съм под напрежение за тази война. Иран е под напрежение, защото ако не започнат да изнасят петрола си цялата им петролна инфраструктура ще избухне“, отбеляза още американският президент.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.