Доналд Тръмп заплаши Венецуела: Махнете тези "чудовища" от страната ни или цената, която ще платите ще бъде неизчислима
Ето как звучи то:
Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и хора от психиатрични заведения, включително най-лошите лудници в света, които венецуелското "ръководство“ е принудило да влязат в Съединените американски щати. Хиляди хора са били тежко ранени и дори убити от тези "Чудовища“. Махнете ги от страната ни веднага или цената, която ще платите ще бъде неизчислима.
