Драматичен обир на магазин за бижута в Лос Анджелис: Служителка напада крадец, който е насочил пистолет срещу нея
На видеозаписа от събитията в понеделник следобед се вижда как нападателите влизат в магазина и с насочени оръжия изискват от двете служителки да им предадат бижутата.
"Не! Не! Не! Махайте се!“ се чува да им вика една от служителките, докато алармата е задействана по време на грабежа – вторият в магазина за две години.
Според дъщерята на собственика, жената "започнала да удря мъжа, за да го прогони“.
Секунди след бягството на крадците се чули изстрели, от които 50-годишен служител по сигурността бил тежко ранен.
Както съобщава полицията в Лос Анджелис, един заподозрян е бил арестуван, а другите двама остават в неизвестност.
Бижутерията работи от 40 години, според собственика, който заявява, че никога не е имал подобни проблеми.
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като дронове нарушиха въздушното пространство на страната
