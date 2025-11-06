Драматичните моменти, които се разиграват в бижутериен магазин в Лос Анджелис, когато в него нахлува група маскирани крадци, са заснети от охранителна камера, предаваНа видеозаписа от събитията в понеделник следобед се вижда как нападателите влизат в магазина и с насочени оръжия изискват от двете служителки да им предадат бижутата."Не! Не! Не! Махайте се!“ се чува да им вика една от служителките, докато алармата е задействана по време на грабежа – вторият в магазина за две години.Според дъщерята на собственика, жената "започнала да удря мъжа, за да го прогони“.Секунди след бягството на крадците се чули изстрели, от които 50-годишен служител по сигурността бил тежко ранен.Както съобщава полицията в Лос Анджелис, един заподозрян е бил арестуван, а другите двама остават в неизвестност.Бижутерията работи от 40 години, според собственика, който заявява, че никога не е имал подобни проблеми.