Reuters.
"(Летището) в момента е затворено за излитане и кацане, тъй като 2-3 големи дрона са били видени да летят в района. Времевият хоризонт в момента е неизвестен“, се казва в изявление на полицията, публикувано в социалните медии X.
Flightradar24 съобщи на страницата си в социалните медии, че всички излитания и кацания на летището са спрени от 20:26 ч. местно време (21:26 ч. българско време) поради съобщения за дронове. Най-малко 11 полета са пренасочени към други летища, се посочва в доклада.
