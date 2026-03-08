UA.
''В момента факт е, че трябва да гледаме към ливанския фронт. Не можем да изключим нищо от по-широката посока на североизточните региони. Трябва да бъдем много внимателни... трябва да се уверим, че съществуващите системи покриват всички възможности на заплахата'', заяви Компос пред Guardian.
Кипърските власти подчертаха още, че целта на атаката са били британските бази на острова, а не територията на Република Кипър.
Дронът, който удари британската база в Кипър, е дошъл от Ливан
