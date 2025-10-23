Украинская правда
Посланиците на ЕС се споразумяха за 19-ти пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, който включва забрана за внос на руски втечнен природен газ (ВПГ), потвърди в сряда и датското председателство на ЕС.
"С голямо удоволствие обявяваме, че току-що получихме уведомление от останалата държава членка, че тя вече може да оттегли резервата си по отношение на19-тия пакет от санкции“, се казва в изявлението.
Словакия беше последната, която изрази несъгласие, след като страните от ЕС се споразумяха за окончателния текст миналата седмица. Премиерът Фицо поиска гаранции от Европейската комисия за високите цени на енергията и за съгласуване на климатичните цели с нуждите на производителите на автомобили и тежката промишленост. Словашки дипломат заяви, че исканията на страната са били изпълнени благодарение на новите точки, добавени към окончателното комюнике от срещата на върха на лидерите на ЕС.
Припомняме, че до последното одобрение на пакета от санкции позицията на Словакия, която поиска Европейската комисия да вземе предвид резервите ѝ относно автомобилите с двигатели с вътрешно горене и регулирането на цените на енергията, беше сдържана.
Австрия също повдигна своите възражения, с които поиска ЕС да отмени санкциите върху част от руските активи, за да компенсира австрийската Raiffeisen Bank International за наложените от Русия глоби, но без резултат.
Унгария пък обяви по-рано, че повече няма да блокира санкциите срещу Русия.
Приемането на пакета в сряда вечерта, отваря пътя за неговото одобрение на ниво Съвет на Европейския съюз.
"Следователно е стартирана писмена процедура за одобрение от Съвета. Ако няма възражения, пакетът ще бъде приет до 8:00 ч. сутринта утре“, се казва в документа.
Важно е да се отбележи, че забраната за втечнен природен газ (LNG) ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори изтичат след шест месеца, а дългосрочните договори - от 1 януари 2027 г. Пълната забрана влиза в сила година по-рано от предвиденото в пътната карта на Европейската комисия за прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива.
Новият пакет въвежда и нови ограничения за пътуване на руски дипломати и обхваща 117 нови кораба от "сенчестия флот“ на Москва, предимно танкери, с което общият брой на корабите достига 558.
