Инцидентът, в който са участвали два самолета на Endeavor Air, е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия, според изявление на пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси.
Стюардеса е получила лека травма и е била откарана в болница като предпазна мярка, като няма пострадали пътници.
Авиокомпанията заяви, че ще сътрудничи с властите, докато разследванията продължават.
