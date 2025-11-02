France 24.
Броят на хората, които са обвинени за грандиозния грабеж става четирима.
Последните обвинени, 38-годишна жена и 37-годишен мъж, бяха арестувани в сряда заедно с още три лица. Останалите трима обаче са освободени вчера без обвинение.
И мъжът, и жената са обвинени в съучастие в организирана кражба и престъпен заговор с цел подготовка на престъпление.
"И двамата отрекоха да са замесени в събитията", каза Бекау.
"Фокус" припомня, че френските власти първоначално обявиха ареста на двама мъже заподозрени за грабежа, а тази седмица прокурорите съобщиха, че са арестувани още петима души. И двамата са известни на полицията с това, че са извършили кражби.
Двама души са обвинени за обира в Лувъра
