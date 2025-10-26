Двама души са в неизвестност след сблъсък между товарен кораб и контейнеровоз край бреговете на провинция Гуандун в южната част на Китай, съобщава агенцияИнцидентът е станал през нощта на 25 срещу 26 октомври в устието на река Перлената река. В резултат на сблъсъка товарният кораб е потънал, а двама от 15-те членове на екипажа му все още са в неизвестност.Местните власти са започнали спасителни операции.Морският трафик в района, където корабът е потънал, е временно ограничен, а причината за инцидента се разследва.