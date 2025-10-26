Xinhua.
Инцидентът е станал през нощта на 25 срещу 26 октомври в устието на река Перлената река. В резултат на сблъсъка товарният кораб е потънал, а двама от 15-те членове на екипажа му все още са в неизвестност.
Местните власти са започнали спасителни операции.
Морският трафик в района, където корабът е потънал, е временно ограничен, а причината за инцидента се разследва.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.