"Полицията на Голям Манчестър потвърждава, че двама души са загинали след нападение пред синагогата на еврейската общност в Хитон Парк, Мидълтън Роуд, Кръмпсал“, съобщиха от полицията.
Нападателят, който се врязва с кола в тълпата и след това намушква един човек, е бил застрелян от полицията.
"Трето лице, мъж, за когото се смята, че е извършителят, е бил прострелян от полицаи с огнестрелно оръжие и също се смята, че е загинал". Полицията заявява, че към момента не може да потвърди това "поради съображения за безопасност, свързани с подозрителни предмети, намерени върху него". На мястото на инцидента се намира екип за обезвреждане на бомби.
