Двама войници от израелската армия са убити при атака на Хизбула в Южен Ливан, съобщава съобщава The Times of Israel.

Един от загиналите войници е сержант първи клас Махер Катар (38), оператор на тежки машини, докато името на другия войник ще бъде публикувано по-късно, пише медията.

Инцидентът е станал близо до военен пост в Южен Ливан, срещу израелската гранична общност Манара.

Според предварително разследване, инцидентът е станал, след като бронетранспортьор ''Puma'' е заседнал по средата на операциите в района.

Израелските сили са изпрати друг бронетранспортьор ''Puma'' и два бронирани булдозера D9 в опит да го измъкнат. Един от булдозерите D9 е бил ударен от ракета, вероятно противотанкова ракета или минохвъргачка, причинявайки пожар, който е убил двамата войници на място, според разследването на израелските военни. Един полицай също е бил леко ранен при инцидента.