Двама миньори загинаха в Полша поради изтичане на метан в мина
Голям изтичане на метан е станало около 17:10 часа местно време в понеделник на дълбочина 830 метра в мината JSW. Общо 10 миньори са били в опасната зона, осем от които са успели да се измъкнат сами.
След спасителна операция, в която са участвали десет екипа, е съобщено, че последните двама са открити мъртви. Те са били дългогодишни работници с богат опит.
Преди няколко години серия от експлозии на метан в мината Пневек уби повече от дузина миньори и спасители, някои от които не можаха да бъдат извадени на повърхността повече от година, тъй като зоната оставаше опасна. В резултат на това администрацията на мината съобщи, че общо 16 души са загинали.
Мината е една от най-старите действащи мини в Горна Силезия, като произвежда въглища от края на 18 век.
През август четирима миньори бяха ранени при земетресение в друга мина в региона.
