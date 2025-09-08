Turkey Today.
Нападението е станало в полицейския участък Салих Исгорен в квартал Балцова в Измир. Според първоначалните доклади от местопроизшествието, стрелецът е използвал пушка с помпа.
Вътрешният министър Али Ерликая идентифицира жертвите като началник на полицията първи клас Мухсин Айдемир, главен инспектор на полицията и полицейски служител Хасан Акин. Полицаят Омер Амилаг е сериозно раненият.
"Заподозреният за инцидента, Е. Б. на 16 години, е заловен. Започнато е разследване на инцидента", каза още вътрешният министър.
Кметът на Измир Джемил Тугай нарече нападението "коварна атака".
