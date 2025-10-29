Le Figaro.
Двамата мъже, известни на полицията с кражби, бяха арестувани в събота вечерта, след интензивно издирване.
Откраднатите стоки на стойност около 88 милиона евро, "бижутата не са открити “, заяви още Бекуо.
Първият, на 34 години и с алжирско гражданство, е живял в Обервилие. Той е казал на разследващите, че е работил като шофьор на доставки. Известен е с нарушения на движението и вече е бил осъждан за кражба. Вторият, на 39 години, също живял в този град в Сен Сен Дени, откъдето е родом. Бивш нелицензиран таксиметров шофьор, а след това шофьор на доставки, криминалното му досие включва утежнени кражби.
Според парижкия прокурор, той е бил под съдебен надзор по дело за утежнен грабеж, за което ще бъде съден през ноември следващата година. И двамата мъже са били обект на разследването благодарение на ДНК следи, открити за единия на скутер, а на другия - върху предмети, иззети от полицията след бягството им.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.