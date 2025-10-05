ABC News.
Според шерифската служба на окръг Бразория, полицаи са реагирали на сигнал за стрелба в събота.
Двете други деца, на 8 и 9 години, са били транспортирани до болница в критично състояние.
"Разследващите събират доказателства и работят, за да установят точно какво се е случило. Всички лица, за които се смята, че са замесени, са задържани и няма постоянна заплаха за общността", се казва в изявление на шерифската служба.
