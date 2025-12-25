Дядо Коледа в рамките на коледната си обиколка посети Международната космическа станция (МКС). Това съобщи Обединеното командване на противовъздушната отбрана на САЩ и Канада (NORAD), което следи придвижванията на добрия старец.Според данни от онлайн картата, по време на раздаването на подаръци в Латинска Америка Дядо Коледа неочаквано е започнал да набира височина и се е изкачил до МКС. След това е продължил пътуването си в Гватемала.Към 07:00 ч. българско време Дядо Коледа е раздал над 6,4 млрд подаръци.В нощта на 25 декември NORAD съобщи, че шейната на Дядо Коледа с еленския впряг е прелетяла над Русия. След това той се е насочил към Киргизия, Казахстан, Китай, а след това – към страните от Африка и Близкия Изток.Традицията да се "проследява" празничният маршрут на Дядо Коледа се появи в САЩ през 1955 г., когато един от най-големите универсални магазини в щата Колорадо публикува реклама с грешка в телефонния номер, на който децата могли да се обадят на Дядо Коледа и да му кажат какво искат за подарък.В резултат на това започнали масово да постъпват обаждания до началника на управлението на противовъздушната отбрана на континенталната част на страната (сега NORAD) полковник Гари Шаупе. Но той не се смути и съобщил на децата, че военните изпълняват функцията на авиационен диспечер на Дядо Коледа, за да не се изгуби тойт в небето.