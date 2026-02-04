Sky News.
Както при всички публикации на Министерството на правосъдието на САЩ, не става ясен контекстът видеото.
Фонът, описанието и облеклото на Епщайн обаче подсказват, че посланието е било адресирано до две неизвестни жени и е било записано тайно в ареста. За секунди се чува и втори мъжки глас, който вероятно записва кадрите и се създава впечатление, че Епстийн отговаря на въпрос.
Джефри Епстийн с тайно видео послание от затвора
©
Още по темата
/
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Още от категорията
/
Украйна атакува "инфантилния" президентът на ФИФА за това, че обмисля отмяна на санкциите срещу руските спортисти
03.02
Канада, Гренландия, Венецуела: Тръмп се шегува за реда на присъединяването на "трите нови щата" към САЩ
02.02
Маколи Кълкин с емоционален трибют към екранната си майка от ''Сам вкъщи'': Мислех, че имаме време
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
21:33 / 03.02.2026
Епстийн и интересът му към Павел Дуров и руските милиардери
20:45 / 03.02.2026
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
20:02 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.