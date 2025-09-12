ЗАРЕЖДАНЕ...
Джей Ди Ванс съпроводи ковчега на Чарли Кърк, който бе пренесен с Air Force Two от Юта до Финикс
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс придружиха съпругата на Кърк, Ерика Францве, при слизането от самолета.
Все още не са обявени подробности за погребението.
