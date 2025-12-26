Джими Кимъл отново атакува Тръмп: 2025 беше много добра за "крал Дони Осми"
©
Британският Channel 4 излъчва всяка година от 1993 г. коледно "обръщение“ като "алтернатива“ на това на британския монарх. Тази година за говорител е избран Джими Кимъл, звезда от известните "късни нощни шоута“ на американските телевизионни мрежи, чието предаване бе преустановено през септември, след като той обвини американската десница, че се възползва политически от убийството на инфлуенсъра и поддръжник на президента Доналд Тръмп, Чарли Кърк.
"Мисля, че нямам представа какво се случва с вас. Напротив, знам какво се случва с нас и мога да ви кажа, че по отношение на фашизма, това беше много добра година“, заявява Джими Кимъл в началото на речта си.
"Тиранията процъфтява тук“ в САЩ, настоя той, след което се спира подробно на временното спиране на предаването му. След обвиненията в цензура Кимъл се врна в студиото седмица по-късно.
"Фактът, че едно правителство заглушава критиците си, е нещо, което се случва в страни като Русия, Северна Корея и Лос Анджелис, но не и в Обединеното кралство“, иронизира той, като същевременно предупреждава британците: "Всичко се случва много бързо“.
Президентът на САЩ, когото той нарича "крал Дони Осми“ – в препратка към Хенри Осми – "беше победен“, уверява той, тъй като предаването му беше удължено до средата на 2027 г.
Кимъл призова британците "да не изоставят“ американците. "Преминаваме през много труден период в момента, но ще го преодолеем“.
Някои от лицата, които са отправили "алтернативно послание“ през последните години, са комедийният актьор и режисьор Стивън Фрай през 2023 г. и Едуард Сноудън през 2013 г.
Още по темата
/
Тръмп пожела Весела Коледа на всички, дори на "радикалната левица", която е опитва да унищожи САЩ
25.12
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници
20.12
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейтс: Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
12.12
Още от категорията
/
Папа Лъв XIV призовава за доброта към непознатите и бедните в първата си литургия за Рождество Христово
25.12
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотит...
22:43 / 25.12.2025
National Security Archive: Путин разказва на Буш-младши за разпад...
12:35 / 25.12.2025
РСМ отказа мазут от България, според Муцунски няма нужда
10:47 / 25.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
16:24 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
11:17 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.