Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви на събитие в Брюксел, че първоначалната схема е получила заявления за около 190 млрд. евро - знак за "много силно търсене". Според двама служители ЕК "активно разглежда идеята" за второ издание, но е рано да се каже какъв ресурс би бил наличен. По думите им новият инструмент може да бъде разработен още догодина.
SAFE позволява на ЕС да взема общ дълг и да го отпуска на държавите членки при условията на своя висок кредитен рейтинг, осигурявайки значителни икономии. Заемите са със срок до 45 години и 10-годишен гратисен период.
Междувременно Комисията поиска допълнителни разяснения по инвестиционния план на Гърция в рамките на SAFE. Атина е подала проекти за 2,8 млрд. евро - значително над отпуснатите ѝ предварително 787 млн. евро. Според писмо от 5 декември Гърция трябва да представи преработен план, съобразен с предварителното разпределение.
Говорителят на ЕК Томас Рение подчерта, че всички 19 национални плана се оценяват рутинно и че съдържанието им е "чувствително". Нито един план не е отхвърлен, но от Атина са поискани допълнителни данни за няколко процедури по обществени поръчки, необходими за напредък по оценката. SAFE цели да подпомага съвместните отбранителни поръчки и да укрепи индустриалната база на ЕС в рамките на усилията за стратегическа автономия.
ЕК обмисля втора схема за заеми SAFE за отбранителни проекти
