Европейската комисия обмисля стартирането на второ издание на своята схема за заеми SAFE на стойност няколко милиарда евро за отбранителни проекти, тъй като Европа се стреми да засили отбраната си поради нарастващите опасения от Русия и съмнения за ангажиментите на САЩ за сигурност, според представители на ЕС, предава Turkiye Today

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви на събитие в Брюксел, че първоначалната схема е получила заявления за около 190 млрд. евро - знак за "много силно търсене". Според двама служители ЕК "активно разглежда идеята" за второ издание, но е рано да се каже какъв ресурс би бил наличен. По думите им новият инструмент може да бъде разработен още догодина.

SAFE позволява на ЕС да взема общ дълг и да го отпуска на държавите членки при условията на своя висок кредитен рейтинг, осигурявайки значителни икономии. Заемите са със срок до 45 години и 10-годишен гратисен период.

Междувременно Комисията поиска допълнителни разяснения по инвестиционния план на Гърция в рамките на SAFE. Атина е подала проекти за 2,8 млрд. евро - значително над отпуснатите ѝ предварително 787 млн. евро. Според писмо от 5 декември Гърция трябва да представи преработен план, съобразен с предварителното разпределение.

Говорителят на ЕК Томас Рение подчерта, че всички 19 национални плана се оценяват рутинно и че съдържанието им е "чувствително". Нито един план не е отхвърлен, но от Атина са поискани допълнителни данни за няколко процедури по обществени поръчки, необходими за напредък по оценката. SAFE цели да подпомага съвместните отбранителни поръчки и да укрепи индустриалната база на ЕС в рамките на усилията за стратегическа автономия.