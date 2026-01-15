EK одобри националния план за отбрана на България по линия на инструмента SAFE
Комисията представи на Съвета предложение за одобряване на финансиране за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния.
"Миналата година ЕС постигна по-голям напредък в областта на отбраната, отколкото през последните десетилетия. Бялата книга и Пътната карта за готовност до 2030 г. дадоха възможност на държавите членки да мобилизират до 800 милиарда евро за отбрана. Това включва 150 милиарда евро за съвместно възлагане на обществени поръчки - SAFE. Вече одобрихме първоначална партида от планове SAFE за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния. Останалите ще последват скоро след това. Сега е наложително Съветът да одобри тези планове, за да се даде възможност за бързо изплащане". Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Това решение е резултат от задълбочена оценка на националните инвестиционни планове в областта на отбраната на държавите в рамките на инициативата "Действия за сигурност на Европа“ (SAFE).
