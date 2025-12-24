Европейската комисия осъжда решението на САЩ да наложи ограничения за пътуване на петима европейски граждани, сред които и бившият европейски комисар Тиери Бретон.Както подчертава Комисията в своето изявление, тя иска разяснения от американските власти и поддържа връзка с тях, а ако се наложи, няма да се поколебае да реагира срещу тези "необосновани мерки".Европейската комисия посочва още:"Свободата на изразяване е основно право в Европа и обща основна ценност със Съединените щати в целия демократичен свят.ЕС е отворен, основан на правила единен пазар, със суверенното право да регулира икономическата дейност в съответствие с нашите демократични ценности и международни ангажименти.Нашите цифрови правила гарантират безопасни, справедливи и равни условия на конкуренция за всички компании, които се прилагат безпристрастно и без дискриминация.Поискахме разяснения от американските власти и оставаме в контакт. Ако се наложи, ще реагираме незабавно и решително, за да защитим нашата регулаторна автономия срещу необосновани мерки".Вчера, 23 декември, САЩ обявиха налагането на санкции на пет лица от Европа, които подкрепят по-строги регулации за цифровите услуги. Санкциите включват забрана за влизане, престой и всякаква дейност в САЩ, начело с бившия френски комисар Тиери Бретон.Държавният департамент оправда решението си, като заяви, че действията на тези лица са насочени към налагане на "цензура" срещу американските интереси.Другите четири лица, на които са наложени санкции, са ръководители на неправителствени организации, които се борят срещу дезинформацията и речта на омразата в интернет: Имран Ахмед, Клер Мелфорд, Анна-Лена фон Хонденберг, основателка на германската HateAid, и Йозефине Балон, изпълнителен директор на същата НПО.Санкциите са наложени в отговор на усилията в Европа за затягане на регулациите за дигиталните платформи, което американското правителство счита за "цензура". Френският комисар Тиери Бретон, ръководител на европейската регулация, е сред лицата, които са обект на новите санкции.Според Марко Рубио, европейските усилия имат за цел да "накажат" американските цифрови платформи и да премахнат съдържание, с което европейските длъжностни лица не са съгласни.