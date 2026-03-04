Днес Европейската комисия прие законодателно предложение за увеличаване на търсенето на нисковъглеродни технологии и продукти, произведени в Европа. Законодателният акт за Ускорител на промишлеността (IAA) ще стимулира производството, ще развие предприятията и ще създаде работни места в ЕС, като същевременно ще подкрепи възприемането от промишлеността на по-чисти, готови за бъдещето технологии.В съответствие с препоръките от доклада на Драги, с IAA се въвеждат целенасочени и пропорционални изисквания "Произведено в ЕС“ и/или нисковъглеродни изисквания за обществените поръчки и схемите за публично подпомагане. Те ще се прилагат за избрани стратегически сектори, по-специално в стоманодобива, цимента, алуминия, автомобилите и технологиите за нулеви нетни емисии, като същевременно се установява рамка, която може да бъде разширена, когато е целесъобразно, така че да обхване други енергоемки сектори, като например химикалите. Това ще укрепи европейския производствен капацитет и ще стимулира търсенето на произведени в Европа чисти технологии и продукти. Актът включва изискване към държавите членки да създадат единен цифров процес на издаване на разрешения, за да ускорят и опростят производствените проекти.IAA има за цел да увеличи създаването на стойност в ЕС, като укрепи промишлената ни база на фона на нарастващата нелоялна конкуренция в световен мащаб и нарастващата зависимост от доставчици извън ЕС в стратегически сектори. Ето защо тя представлява стратегия за подкрепа на дългосрочния икономически растеж, просперитета и сигурността. През 2024 г. производството представлява 14,3 % от БВП на ЕС и следователно играе жизненоважна роля за икономическата устойчивост, жизнения цикъл на иновациите и социалната структура на Европа. В закона се определя цел за увеличаване на дела на производството в БВП на ЕС до 20 % до 2035 г.Същевременно ЕС продължава да бъде един от най-отворените пазари в света и се ангажира да запази тази отвореност като ключов източник на икономическа сила и устойчивост. Предложението насърчава по-голяма реципрочност в областта на обществените поръчки, като осигурява равно третиране на държавите, които предлагат на дружествата от ЕС достъп до своите пазари, в съответствие с доклада на Драги. Счита се, че съдържанието от партньори, с които Съюзът е сключил споразумение за създаване на зона за свободна търговия или митнически съюз, или които са страни по Споразумението за държавните поръчки, и когато съгласно това споразумение съществуват съответни задължения на Съюза, е с произход от Съюза. За други публични интервенции, по-специално публични схеми и търгове, партньорите могат да бъдат обхванати от обхвата на IAA, ако имат споразумение за свободна търговия или митнически съюз с ЕС.Въпреки че остава отворен за преки чуждестранни инвестиции, СМО определя условия за големи инвестиции в стратегически сектори, надхвърлящи 100 милиона евро, в които една-единствена трета държава контролира над 40 % от световния производствен капацитет. Тези инвестиции трябва да създават висококачествени работни места, да стимулират иновациите и растежа и да генерират реална стойност в ЕС чрез трансфер на технологии и знания, както и спазване на изискванията за местно съдържание. Те трябва също така да гарантират минимално равнище на заетост в Европа от 50 %, като гарантират, че предприятията и гражданите се възползват, наред с инвеститорите, от достъпа до единния пазар. По този начин IAA укрепва икономическата сигурност на ЕС и укрепва устойчивостта на веригата на доставки.Законодателният акт за Ускорител на промишлеността използва силните страни на единния пазар чрез:С IAA се въвеждат "произведено в ЕС“ и нисковъглеродни преференции в схемите за обществени поръчки и публично подпомагане, за да се стимулира търсенето на европейски промишлени продукти — цимент, алуминий за технологии за нулеви нетни емисии като акумулаторни батерии, слънчева енергия, вятърна енергия, термопомпи и ядрена енергия. По отношение на стоманата в закона се предлагат специфични предпочитания за ниски въглеродни емисии, за да се създаде пазарно търсене. Тази мярка ще даде на инвеститорите доверие и предвидимост, като стимулира иновациите и превърне чистата стомана в основна част от промишленото бъдеще на ЕС. Стратегическото използване на публични средства ще подкрепи инвестициите в ЕС, като по този начин ще се подобри достъпът до нисковъглеродни продукти и ще се запази конкурентоспособността.ЕС продължава да бъде водеща дестинация за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), като през 2024 г. е домакин на почти една четвърт от ПЧИ в световен мащаб. За да се гарантира, че ПЧИ укрепват веригите на доставки в ЕС, насърчават трансфера на технологии и подкрепят създаването на качествени работни места, с IAA се въвеждат условия за инвестиции на стойност над 100 милиона евро в нововъзникващи сектори като акумулаторните батерии, електрическите превозни средства, фотоволтаиката и суровините от критично значение.Като част от програмата на Комисията за опростяване IAA рационализира и цифровизира процедурите за издаване на разрешения за промишлени проекти. Това включва въвеждането на единно цифрово "обслужване на едно гише“ с ясни срокове, както и принципа на мълчаливо одобрение на междинните етапи от процеса на издаване на разрешения за енергоемки проекти за декарбонизация.IAA въвежда зони за ускоряване на промишлеността, предназначени да дадат възможност за промишлена симбиоза и да насърчат създаването на клъстери от проекти за чисто производство. Създаването на такива клъстери ще улесни инвестициите в основна енергийна инфраструктура и ще насърчи издаването на разрешителни за цялата зона. Проектите в тези области ще се възползват от профилиране с инвеститори и подкрепа за развитие на умения.Предложеният регламент ще бъде договорен от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз преди неговото приемане и влизане в сила.Настоящата инициатива е предложение за регламент. То беше обявено в Пакта за чиста промишленост и в миналогодишното съвместно съобщение относно укрепването на икономическата сигурност на ЕС. То също така постига резултати по доклада на Драги, като създава търсене в ЕС на чисти и произведени в ЕС продукти и ключови технологии чрез обществени поръчки и схеми за подпомагане.