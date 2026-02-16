Reuters.
"Европейската комисия не става член на Съвета за мир. Участваме в тази среща именно като част от нашия дългогодишен ангажимент към прилагането на примирието в Газа, както и за да се включим в международните усилия за подкрепа на възстановяването и следвоенното възстановяване в Газа", заяви пред репортери говорителят Гийом Мерсие.
ЕК ще присъства като наблюдател на заседание на Съвета за мир на Тръмп
