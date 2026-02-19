Европейската комисия започна официално разследване срещу китайската платформа за онлайн пазаруване "Шейн", след като институцията получи сигнали за възможни нарушения на правилата на ЕС. Според Брюксел компанията трябва да анализира как услугите ѝ влияят на потребителите и да намали потенциалните рискове.Говорителят на комисията Томас Рение подчерта, че разследването ще е задълбочено и призова "Шейн" за пълно съдействие. В основата на проверката са три ключови теми: влиянието на дизайна на приложението върху прекомерното използване, способността на платформата да предотвратява продажбата на незаконни продукти и прозрачността на системите ѝ за препоръки.Европейските регулатори са особено загрижени от механизми, които могат да водят до пристрастяване, както и от случаи на продажба на забранени стоки, включително детски секс кукли, за които през ноември миналата година бяха получени сигнали във Франция. Комисията обръща внимание и на алгоритмите за препоръки, като настоява потребителите да имат избор и да разбират как се формират предложенията на платформата.Ако нарушенията бъдат потвърдени, "Шейн" може да бъде подложена на временни мерки или сериозни глоби. Към момента няма конкретен срок за приключване на разследването, което подчертава сложността и сериозността на случая.По последни данни платформата достига до около 145 милиона потребители в ЕС, което прави този процес важен тест за начина, по който глобалните онлайн търговци ще трябва да се съобразяват с европейските закони в бъдеще.