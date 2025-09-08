ЗАРЕЖДАНЕ...
EMSC засече силно земетресение в Гърция
©
Регистрирано е около 12:33 часа местно време на 46 км от Перистери и на 5 км от Тивай, Гърция.
Не се съобщава за пострадали. "Фокус" припомня, че поредно силно земетресение разлюля и другата ни съседка, Турция.
Още по темата
/
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
31.08
Затворени летища, училища и масова евакуации, Виетнам се подготвя за най-мощната буря за тази година
25.08
Още от категорията
/
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог", Ватиканът очаква хиляди вярващи на площад "Свети Петър"
06.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.